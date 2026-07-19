Раскрыта личность мужчины, ударившего россиянку в грузинском отеле
Мужчиной, ударившим русскоговорящую девушку в грузинском отеле Agarani Estate, оказался 30-летний местный житель. Подробности приводит телеграм-канал SHOT.
По его информации, грузин пришел на свадьбу своего младшего брата, которая проходила в том же отеле. Родственники нападавшего заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения. По их словам, конфликт начался после того, как российские туристки якобы стали мешать торжеству и повредили оборудование диджея.
Сами девушки отвергли эти обвинения, подчеркнув, что они совершенно не соответствуют действительности. По их версии, причиной нападения послужила русская речь.
Ранее сообщалось, что полиция задержала нападавшего, предъявив ему обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью. По этой статье ему грозит до трех лет колонии.
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