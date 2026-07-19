В Кабардино-Балкарии туристка в горах сорвалась с 40-метровой высоты и погибла
В Кабардино-Балкарии, в горном урочище Джилы-Су, во время прогулки погибла туристка из Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Женщина гуляла у водопада Султан, когда оступилась на мокрых камнях и сорвалась вниз. Она пролетела около 40 метров и рухнула на дно обрыва. Врачи прибыли на место вызова, но констатировали смерть пациентки — многочисленные переломы и внутренние кровоизлияния не оставили ей шансов выжить.
По предварительным сведениям, погибшая путешествовала одна и не пользовалась страховочным снаряжением. Спасатели эвакуировали тело и передали его сотрудникам полиции. Правоохранители начали проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
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