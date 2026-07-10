Авария с 10 пострадавшими произошла в центре Москвы

10 июля 2026, 09:12

В Москве в ДТП с «Газелью» пострадали водитель и девять пассажиров автобуса

Фото: iStock/blinow61

Десять человек пострадали в ДТП с «Газелью» и автобусом в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.