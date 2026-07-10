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Авария с 10 пострадавшими произошла в центре Москвы

В Москве в ДТП с «Газелью» пострадали водитель и девять пассажиров автобуса
Фото: iStock/blinow61

Десять человек пострадали в ДТП с «Газелью» и автобусом в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.



По предварительным данным, авария произошла на улице Нижегородской. Водитель «Газели» совершил резкий маневр, не убедившись в его безопасности, и подрезал автобус, после чего произошло столкновение. В результате травмы получили водитель и пассажиры общественного транспорта.

В настоящее время на месте происшествия работают автоинспекторы. Движение в районе дома №9г по направлению в центр временно затруднено. В дептрансе рекомендовали водителям выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы автомобиль Range Rover врезался в такси. Водителя внедорожника госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Лидия Пономарева

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