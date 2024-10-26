Израиль нанес вторую серию ударов по Ирану

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла второй удар по Ирану, сообщает газета The Jerusalem Post.
По данным издания, целью данной атаки стал город Шираз. JP также сообщает, что в атаке на Иран участвовали более 100 истребителей.
В ночь на 26 октября израильские войска атаковали Иран в ответ на ракетный обстрел еврейского государства 1 октября. Иранские СМИ сообщили о взрывах в Тегеране, которые, как выяснилось позже, были вызваны срабатыванием систем противовоздушной обороны (ПВО). В то же время Израиль утверждал, что Ирану не удалось сбить ни одной ракеты.
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Александр Климов