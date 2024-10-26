В США сообщили детали удара Израиля по Ирану

Фото: istockphoto/aapsky
Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты Ирана и ограничился военными целями. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.
Источник также сообщил, что американские чиновники были заранее предупреждены о скорой израильской атаки.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октябр.
Ранее Армия обороны Израиля подтвердила факт нападения на Иран. Информацию об атаке также подтвердили израильские официальные лица.
Читайте также:
NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту
Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за провокаций
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в ответ на ракетную атаку 1 октябр.
«Израиль начал атаку на Иран рано утром в субботу по местному времени в ответ на массированную атаку баллистическими ракетами 1 октября», – отмечается в материале портала Axios.
Ранее Армия обороны Израиля подтвердила факт нападения на Иран. Информацию об атаке также подтвердили израильские официальные лица.
Читайте также:
NNA: ВВС Израиля нанесли два мощных удара по Бейруту
Стало известно, как погиб руководитель ХАМАС Синвар
КНДР предупредила о готовности воевать с Южной Кореей из-за провокаций
Александр Климов