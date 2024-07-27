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По меньшей мере девять человек погибли, 30 пострадали при обстреле удерживаемых Израилем Голанских высот со стороны Ливана. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.
По данным издания, одна из ракет, выпущенных с территории юга Ливана, разорвалась на местном стадионе. Многие из жертв и пострадавших являются подростками.
Телеканал Al Jadeed, ссылаясь на источники в медицинской службе Израиля, проинформировал, что в медучреждения доставлены только 7 детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали.
По сведениям издания, «Хезболлах» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах.
Ранее депутат Адальби Шхагошев спрогнозировал создание альтернативы НАТО исламским миром. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Телеканал Al Jadeed, ссылаясь на источники в медицинской службе Израиля, проинформировал, что в медучреждения доставлены только 7 детей с тяжелыми ранениями, еще 30 человек пострадали.
По сведениям издания, «Хезболлах» опровергла причастность к удару по поселку на Голанах.
Ранее депутат Адальби Шхагошев спрогнозировал создание альтернативы НАТО исламским миром. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.
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Алина Юрчак