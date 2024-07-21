Мужчина избил пассажиров троллейбуса за гимн РФ в Севастополе

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За прослушивание гимна РФ на телефоне мужчина избил пассажиров троллейбуса в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «Севастополь №1».
Предварительно известно, что стычка случилась на маршруте №12 в районе остановочного пункта «Горячий хлеб» при следовании к «Технической библиотеке». Обращений к полицейским по факту конфликта не поступило ни от свидетелей конфликта, ни от его участников.
Правоохранители сейчас ищут зачинщика для привлечения к ответственности. Ранее в Днепре мужчина, увидел автомобиль с военнослужащими и крикнул «Слава России», после чего произошла потасовка с боевиком ВСУ.
Недавно сообщалось, что на одном из пляжей Одессы произошел языковой конфликт из-за песни Юрия Шатунова. Одной отдыхающей не понравилась композиция на русском языке, однако другие стали возражать в ответ на претензии.
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Правоохранители сейчас ищут зачинщика для привлечения к ответственности. Ранее в Днепре мужчина, увидел автомобиль с военнослужащими и крикнул «Слава России», после чего произошла потасовка с боевиком ВСУ.
Недавно сообщалось, что на одном из пляжей Одессы произошел языковой конфликт из-за песни Юрия Шатунова. Одной отдыхающей не понравилась композиция на русском языке, однако другие стали возражать в ответ на претензии.
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Никита Кротов