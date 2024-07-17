В Уссурийске невеста с подругой избили пенсионерку из-за замечания

Фото: istockphoto/artolympic
В Уссурийске во время свадьбы невеста с подругой избили пожилую женщину, обидевшись на сделанное им замечание. Девушки справляли нужду около участка пострадавшей.
По словам дочери пенсионерки, Алины, дом её родителей расположен неподалёку от кафе. Там часто проходят различные праздничные мероприятия, передаёт телеграм-канал 360.ru. В этот раз в заведении была свадьба. Гости почему-то предпочитают ходить в туалет не в здании, а на улицу, справляя нужду прямо возле забора родителей Алины.
Вот и сейчас невеста и её подруга пристроились рядом с участком, сделали свои дела и собрались уходить. Мама Алины вышла на улицу и пристыдила девушек, возмущённая тем, что её забор используют как общественный туалет. Те сначала принялись осыпать пенсионерку бранью, а затем принялись наносить пожилой женщине удары по голове и по лицу.
По словам Алины, у её матери ушибы головы, плеча и глаза, сейчас она лечится. Чувствует себя плохо, жалуется на постоянную головную боль. Нападавшие тем временем раскаялись и даже записали видео с извинениями. Тем не менее, уголовные дела по статье о хулиганстве на них всё равно завели. Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах инцидента.
Читайте также:
Пьяная россиянка из мести избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку — видео
Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
Житель Курска избил молотком и «обварил» кипятком мать-пенсионерку
Вот и сейчас невеста и её подруга пристроились рядом с участком, сделали свои дела и собрались уходить. Мама Алины вышла на улицу и пристыдила девушек, возмущённая тем, что её забор используют как общественный туалет. Те сначала принялись осыпать пенсионерку бранью, а затем принялись наносить пожилой женщине удары по голове и по лицу.
По словам Алины, у её матери ушибы головы, плеча и глаза, сейчас она лечится. Чувствует себя плохо, жалуется на постоянную головную боль. Нападавшие тем временем раскаялись и даже записали видео с извинениями. Тем не менее, уголовные дела по статье о хулиганстве на них всё равно завели. Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах инцидента.
Читайте также:
Пьяная россиянка из мести избила и облила зеленкой 16-летнюю девушку — видео
Женщина избила ребёнка из-за пропажи электронной сигареты и пойдёт под суд
Житель Курска избил молотком и «обварил» кипятком мать-пенсионерку
Александр Бойцов