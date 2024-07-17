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В Уссурийске невеста с подругой избили пенсионерку из-за замечания

17 июля 2024, 16:28
Фото: istockphoto/artolympic

Фото: istockphoto/artolympic

В Уссурийске во время свадьбы невеста с подругой избили пожилую женщину, обидевшись на сделанное им замечание. Девушки справляли нужду около участка пострадавшей.
По словам дочери пенсионерки, Алины, дом её родителей расположен неподалёку от кафе. Там часто проходят различные праздничные мероприятия, передаёт телеграм-канал 360.ru. В этот раз в заведении была свадьба. Гости почему-то предпочитают ходить в туалет не в здании, а на улицу, справляя нужду прямо возле забора родителей Алины.

Вот и сейчас невеста и её подруга пристроились рядом с участком, сделали свои дела и собрались уходить. Мама Алины вышла на улицу и пристыдила девушек, возмущённая тем, что её забор используют как общественный туалет. Те сначала принялись осыпать пенсионерку бранью, а затем принялись наносить пожилой женщине удары по голове и по лицу.



По словам Алины, у её матери ушибы головы, плеча и глаза, сейчас она лечится. Чувствует себя плохо, жалуется на постоянную головную боль. Нападавшие тем временем раскаялись и даже записали видео с извинениями. Тем не менее, уголовные дела по статье о хулиганстве на них всё равно завели. Глава Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах инцидента.

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#рф
Приставы возбудили производство против Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 млн
17 июля 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

ФССП РФ возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство за неуплату налогов на 11,3 млн рублей. Об этом со сслыкой на Банк данных исполнительных производств сообщают РИА Новости. Указано, что приставы намерены взыскать 11 352 875 рублей.
По данным издания, во вторник сообщалось, что общий долг по налогам у Ивлеевой достиг 20,937 миллиона рублей, а ФНС требует остановить операции по счетам ее ИП в Альфа-банке, Райффайзенбанке и Т-Банке.

Отмечается, что ООО «Коленки пчелы», учредителем которого является также Ивлеева, погасила долг по налогу на прибыль с 1,3 млн до 442 тысяч рублей, а долг по НДС на 398,2 тысячи рублей погашен полностью.

Ранее сообщалось, что долг ведущей Анастасии Ивлеевой перед ФНС вырос вдвое, сумма задолженности составила 20,9 миллиона рублей.

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#фнс
#операции
#долги
#деньги
#блогер
#фссп
#приставы
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78 канал: в Пулково пассажир открыл аварийный люк самолета из-за жары +40
17 июля 2024, 16:18

Фото: istockphoto/Diy13

В Санкт-Петербурге во время задержки рейса в аэропорту Пулково один из пассажиров открыл аварийный люк самолета, жалуясь на 40-градусную жару. Об этом сообщает 78 канал. Из-за нарушения вылет пришлось отложить на еще большее время, говорится в сообщении.
Отмечается, самолет авиакомпании Smartavia из Петербурга в Архангельск должен был вылететь в 13:40, но тягач не смогли отцепить и рейс задержали. По данным издания, спустя какое-то время пассажиры начали жаловаться на 40-градусную жару в салоне, где они провели уже около часа, за время которого никому из них даже не предложили воды.

Один пассажир не выдержал и открыл аварийный люк, после чего проводники вызвали полицию, назвав его поступок серьезным нарушением, пояснил 78 канал.

Пресс-служба Пулково заявила, что рейс вылетел в 15:17, задержка составила менее полутора часов.

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#самолет
#пассажиры
#авиакомпании
#служба
#аэропорт
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Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»
17 июля 2024, 16:03

Фото: iStock/Bogdan Kurylo

Бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах, что российский священнослужитель охарактеризовал как попытку «состричь деньги». Об этом сообщает РБК. Митрополит отрицает все обвинения и готов ответить на них в суде.
Священнослужитель рассказал, что Сузуки решил стать его келейником после того, как он получил назначение на роль митрополита в Венгрии.

«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда). Осенью 2023 года она приехала на семь недель. Она требовала оплачивать ее расходы, под разными предлогами вымогала деньги — не напрямую, а через «сына». А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять», – пояснил митрополит.
По словам Илариона, из-за этого напряжение между Сузуки и другими помощниками стало расти, а после и вовсе переросло в конфликт. Митрополит отметил, что, когда Вероника уехала, Георгий продолжил с ней общаться и создавалось ощущение, что она руководит его действиями, а сам келейник в это время начал записывать разговоры священнослужителя на скрытые устройства.

Иларион добавил, что, когда Георгий неожиданно уехал, его «мать» вышла на связь и заявила, что его бывший келейник собрал множество материалов о священнослужителе и может их опубликовать, после чего митрополита начали шантажировать. В свою очередь Георгий заявлял о домогательствах со стороны Илариона.

Митрополит Иларион также подчеркнул, что отрицает обвинения и готов ответить на них в суде.

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#деньги
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#расходы
#митрополит
#православие
#церковь
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Сбылось очередное пророчество Жириновского
Предсказание Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось
17 июля 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/РИА Новости

Еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Видео выступления политика публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и вбил», — говорит Владимир Вольфович.

Отмечается, что выступление было снято 8 лет назад в Государственной Думе.

Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелок был ликвидирован.

ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сотрудники Федерального бюро расследований опросили более 100 человек. Однако смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.

Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского, заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил ему в апреле 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#покушение
#трамп
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Московского чиновника избили стулом на рабочем месте
17 июля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/MDBrockmann

Госслужащий из Московской ветеринарной станции был избит стулом прямо на рабочем месте у себя в кабинете. Чиновник пострадал из-за того, что отказался платить подрядчику 800 тысяч рублей за криво уложенный асфальт.
Служащий-хозяйственник заключил госконтракт на прокладку дороги с ООО «Артстрой», передаёт телеграм-канал Mash. Подрядчик уложил 100 метров мягкого асфальта вкривь и вкось. Чиновник за такую халтурно выполненную работу платить отказался, резонно рассудив, что обязательства по договору не выполнены, так как перемещаться по такой дороге весьма затруднительно.

Тогда к нему в офис прибежал разъярённый начальник «Артстроя» 36-летний Артём. Снова получив отказ в оплате, он схватил стул и отлупил им несговорчивого чиновника по голове. Пострадавшему пришлось позже накладывать швы. Офисного громилу задержали, вину свою он полностью признал.

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#офис
#чиновники
#москва
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Москвич выдумал свое ограбление и попал под следствие
Житель Зеленограда оговорил рабочих и пошел по делу о ложном доносе
17 июля 2024, 15:17

Фото: istockphoto/Dzurag

Житель Зеленограда выдумал свое ограбление и попал под следствие о ложном доносе. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Мужчина подал заявление о грабеже, сообщив, что неизвестные в лифте дома, расположенного на Георгиевском проспекте, требовали деньги и угрожали ему. После этого он бросил на пол 12 тысяч рублей и выбежал.
Имелись в виду рабочие, которые делали ремонт в доме. Просмотрев записи с камер, стражи порядка узнали, что заявитель находился в кабине один, а рабочих и близко не было.

Позже парень признался, что у него возникла неприязнь к рабочим из-за ремонта, поэтому он придумал всю эту историю. Теперь фигурант под подпиской о невыезде.

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#грабёж
#уголовное дело
#новости
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Певица Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд
17 июля 2024, 15:13

Фото: istockphoto/nantonov

Американская кантри-певица Ингрид Эндресс пьяной исполнила гимн США перед шоу бейсбольного Матча всех звезд Главной лиги бейсбола. Об этом пишет РИА Новости Спорт.
Певице Ингрид Эндресс 32 года. Выступает она в жанре кантри. Сообщается, что шоу прошло во вторник в Арлингтоне на стадионе «Глоуб Лайф Филд».

Певица исполняла гимн Соединенных Штатов Америки перед Home Run Derby, ежегодным соревнованием, которое проводится за день до Матча всех звезд MLB. В интернете её раскритиковали за плохое исполнение гимна страны.

«Не буду вам врать, я была пьяна прошлой ночью. Я запишусь в центр, чтоб получить необходимую помощь. То была не я прошлой ночью. Хочу извиниться за такое исполнение перед MLB, всеми болельщиками и этой страной, которую я так люблю», — написала она.

Эндресс добавила, что даст своим фанатам знать, как будет проходить реабилитация. По ее словам, это очень весело.

Ранее сообщалось, что в Берлине перед финальным матчем Евро-2024 российский болельщик встретил актера Артура Смольянинова*, который покинул РФ и обматерил его. По словам мужчины, он увидел очень знакомое лицо. Ему захотелось высказать артисту все то, что накопилось.

Певица Алсу продаёт пятикомнатные апартаменты с сауной на Никитском бульваре в центре Москвы за 299 миллионов рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* внесен в реестр иноагентов, а также в перечень экстремистов и террористов
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#болельщик
#певица
#шоу
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В Москве задержали блогера из Дагестана, растоптавшего православный крест
17 июля 2024, 14:25

Фото: istockphoto / BrianAJackson

По информации, полученной от следователей, блогер совершил в Москве поступок, который вызвал широкий общественный резонанс. Он растоптал нательный крест в прямом эфире, транслируемом в интернете.
Блогер Хавиер Ярмагомедов принёс публичные извинения за свой поступок. Он объяснил, что его действия были вызваны провокацией.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих в отношении дагестанского блогера, который во время онлайн-трансляции растоптал православный крест. Хавиера Ярмагомедова задержали. Дело возбудили по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса — нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Максимальное наказание по этой статье — штраф в размере до 300 тысяч рублей или год лишения свободы», — говорится в материале РБК.

По данным следствия, 12 июля блогер, находясь в Москве, публично осквернил нательный христианский крест. Инцидент произошёл во время прямой трансляции в интернете.

В ближайшее время Хавиера Ярмагомедова доставят в следственный отдел, где следователи начнут его допрашивать.

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В Киргизии задержан племянник президента Жапарова

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В Киргизии задержан племянник президента Жапарова
В Киргизии задержан племянник президента Жапарова Улан
17 июля 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Сергей Савостьянов

Улана Жапарова — племянника президента Кыргызстана Садыра Жапарова задержал Госкомитет нацбезопасности республики. Об этом со ссылкой на источник сообщил Sputnik Кыргызстан.
«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления. Потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере. Родственника главы государства заключили под стражу до 19 августа», — говорится в сообщении.

Улана Жапарова задерживают не в первый раз. Летом прошлого года его брали, обвиняя в коррупции, однако в октябре родственника политического деятеля отпустили под домашний арест.

Ранее Садыр Жапаров приносил извинения за свою племянницу Лазат Нуркужоеву, вызвавшую действиями в соцсетях общественный резонанс.

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