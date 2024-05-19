Премьер Ирака распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета Раиси

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Премьер-министр Ирака Мухаммад ас-Судани распорядился оказать помощь Ирану в поиске вертолета с президентом Эбрахимом Раиси на борту, который попал в аварию в воскресенье, сообщил официальный представитель иракского правительства Бассем аль-Авади.
«Ас-Судани поручил министерству внутренних дел, Иракскому Красному Полумесяцу и другим компетентным органам предложить Ирану помощь в поиске вертолета президента, пропавшего на севере страны», — сообщил аль-Авади, слова которого приводит Иракское агентство новостей INA.Ранее иранские СМИ сообщили, что вертолет с Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган.
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