Изрезанное тело колумбийца обнаружили на Украине
На заправке под Тернополем убили 35-летнего колумбийца
В селе Великие Гаи, расположенном вблизи Тернополя, произошло убийство 35-летнего гражданина Колумбии. Информация об этом появилась в украинских СМИ.
По данным украинской полиции, преступление совершил 25-летний соотечественник погибшего на одной из заправочных станций. Мужчина нанёс жертве ножевые ранения в ходе бытового конфликта.
Местные источники подтверждают, что участниками инцидента стали граждане Колумбии. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Бразилии произошла авария с автобусом, в результате которой погибли 17 человек.
Читайте также: