Достижения.рф

Изрезанное тело колумбийца обнаружили на Украине

На заправке под Тернополем убили 35-летнего колумбийца
Фото: istockphoto / Makhbubakhon Ismatova

В селе Великие Гаи, расположенном вблизи Тернополя, произошло убийство 35-летнего гражданина Колумбии. Информация об этом появилась в украинских СМИ.



По данным украинской полиции, преступление совершил 25-летний соотечественник погибшего на одной из заправочных станций. Мужчина нанёс жертве ножевые ранения в ходе бытового конфликта.

Местные источники подтверждают, что участниками инцидента стали граждане Колумбии. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Бразилии произошла авария с автобусом, в результате которой погибли 17 человек.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0