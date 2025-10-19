В Кургане ребенок играл со свечами и спалил квартиру до тла
В одном из жилых домов Кургана произошёл пожар по вине несовершеннолетнего. 11-летний мальчик, оставшись дома один, решил поиграть со свечами для торта. Об этом пишет Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».
Ребёнок размещал зажжённые свечи в пластиковом игрушечном домике, прикрепляя их к стенкам с помощью пластилина. Однако, когда несовершеннолетний покинул комнату, они отвалились и стали причиной пожара.
Благодаря оперативным действиям удалось избежать жертв. Трое детей смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Ещё десять жильцов эвакуировали сотрудники пожарной службы, применив специальные спасательные маски. На месте происшествия работали специалисты МЧС, которые ликвидировали возгорание.
Читайте также: