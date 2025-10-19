В Кургане ребенок играл со свечами и спалил квартиру до тла

19 октября 2025, 02:51

Неосторожная игра ребёнка привела к пожару в курганской квартире

Фото: istockphoto / grafoto

В одном из жилых домов Кургана произошёл пожар по вине несовершеннолетнего. 11-летний мальчик, оставшись дома один, решил поиграть со свечами для торта. Об этом пишет Телеграм-канал «ПЛОХИЕ НОВОСТИ».