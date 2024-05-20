Изрезавшего девушку иностранца задержали в Москве

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В Москве задержан мужчина, который изрезал ножом девушку возле автобусной остановки.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. По его данным, 48-летний гражданин Афганистана в нетрезвом состоянии изрезал девушку возле автобусной остановки.
Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.
Девушку экстренно госпитализировали, за ее жизнь борются медики. По данным SHOT, пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.
Нападавшего везут на допрос. Ситуация находится на контроле московской прокуратуры.
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Он набросился на 22-летнюю жертву сзади на Уральской улице в районе Гольяново сегодня днем. Затем иностранец скрылся.
Девушку экстренно госпитализировали, за ее жизнь борются медики. По данным SHOT, пострадавшая учится в Московском социально педагогическом институте.
Нападавшего везут на допрос. Ситуация находится на контроле московской прокуратуры.
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Алёна Самарева