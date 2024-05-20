Не пощадил никого: житель ЛНР зарубил топором возлюбленную с детьми

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Житель села Бобриково в ЛНР зарубил топором женщину с двумя детьми. Убиты трехлетняя девочка и годовалый малыш, сообщает РЕН ТВ.
Уточняется, что мужчина нанес женщине 4 удара по затылку, с детьми он расправился таким же образом, все произошло в результате бытовой ссоры.
Полицейских вызвали очевидцы, остальные подробности произошедшего устанавливаются.
Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, где сожитель зарезал молодую сотрудницу банка. Разговор перерастал в ссору, в результате которой девушка получила несколько ударов в грудь.
Затем мужчина скрылся с места происшествия, оставив жертву истекать кровью. Очевидцы вызвали медиков, однако спасти девушку не удалось.
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«Мать и девочку уже нашли, мальчика еще ищут», — сообщил источник.
Полицейских вызвали очевидцы, остальные подробности произошедшего устанавливаются.
Аналогичный случай произошел в Екатеринбурге, где сожитель зарезал молодую сотрудницу банка. Разговор перерастал в ссору, в результате которой девушка получила несколько ударов в грудь.
Затем мужчина скрылся с места происшествия, оставив жертву истекать кровью. Очевидцы вызвали медиков, однако спасти девушку не удалось.
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Никита Кротов