«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги

Фото: iStock/zoka74
В Крыму выкрикивавшую националистические лозунги женщину сняли на видео.
Ролик показал Telegram-канал «ЧП / Крым».
По данным канала, на семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины.
На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги.
Как утверждает «ЧП / Крым», после публикации видеоролика к ним пришли силовики и положили крымчанку и ее мужа на пол. Позднее мужчина записал видеообращение с извинениями. Его все равно арестовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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По данным канала, на семейную пару, проживающую на улице Пролетарская, пожаловались соседи. Они рассказали, что муж и жена угрожают окружающим и не скрывают своих симпатий к Вооруженным силам Украины.
На снятые в Евпатории кадрах видно, как женщина выкрикивает националистические лозунги.
Как утверждает «ЧП / Крым», после публикации видеоролика к ним пришли силовики и положили крымчанку и ее мужа на пол. Позднее мужчина записал видеообращение с извинениями. Его все равно арестовали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Алёна Самарева