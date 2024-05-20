«Смерть москалям»: в Крыму женщина выкрикивала националистические лозунги

Экс-военкома Озерска Владимира Пичугина осудил за коррупцию на 10 лет Озерский горсуд и отправил в колонию. Кроме того, бывшего военного обязали выплатить штраф в размере 7 миллионов рублей. Об этом сообщает портал URA.RU.