Изуродованному отчимом мальчику из Кузбасса сделают пластическую операцию

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Пластическую операцию в Москве проведут изуродованному отчимом мальчику в Кузбассе, проинформировала журналистов детский омбудсмен при президенте РФ Мария Львова-Белова на окружном форуме по профилактике социального сиротства.
«Я сегодня еду к нему (ребенку — прим. ред.) в больницу. Одна из мер помощи, которую мы предполагаем оказать, — это пластическая операция в федеральной клинике в Москве, в клинике челюстно-лицевой хирургии», — прокомментировала Львова-Белова.
Перед этим сообщалось, что в Прокопьевске ушел из дома 12-летний ребенок. Выяснилось, что мужчина заставлял его есть стиральный порошок, спать в холодном помещении и морил голодом.
Кроме того, у мальчика была сломана нога и рассечена губа. Возбуждено уголовное дело по статьям об истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также о халатности должностных лиц.
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Никита Кротов