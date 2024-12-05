В Нижегородской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве пенсионеров

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Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве двух пожилых людей в городе Сарове Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
В среду, 4 декабря, в одной из квартир дома по проспекту Ленина в Сарове были найдены тела 78-летнего мужчины и 77-летней женщины с отчлененной головой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В настоящее время задержанный проверяется на причастность к совершению преступления. Также сотрудники правоохранительных органов осуществляют комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельства случившегося.
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