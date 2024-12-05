В Мытищах жители спасли собаку от хозяина-тирана

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В подмосковном жилом комплексе «Императорские Мытищи» пьяный мужчина избивал свою собаку плёткой.
Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошёл 5 декабря, свидетелями истязаний собаки стали жители ЖК: экзекуция проходила у окна и продолжалась около двух часов.
Люди не выдержали и пришли на помощь Вере (так зовут собаку). Они забрали её у хозяина-тирана, напоили и накормили сосисками.
Один из жителей комплекса забрал собаку на ночлег, теперь ей будут искать новый дом.
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Люди не выдержали и пришли на помощь Вере (так зовут собаку). Они забрали её у хозяина-тирана, напоили и накормили сосисками.
Один из жителей комплекса забрал собаку на ночлег, теперь ей будут искать новый дом.
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Анастасия Ларина