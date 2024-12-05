В России воспитательница обозвала девочку кобылой за отказ надевать шорты

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В Таганроге Ростовской области воспитательница обозвала девочку «тварюкой и кобылой» за отказ надевать шорты. Об этом пишет Telegram-канал Don Mash.
Инцидент произошел в детском саду №78. Родители стали замечать, что дети возвращаются домой подавленными и грустными.
Одна из матерей решила установить в шкафчик дочери диктофон. После она обнаружила, что воспитательница унижает и ругает воспитанников.
После разбирательств сотрудницу учреждения уволили, однако не по статье. Родители уверены, что заведующая детсада покрывает экс-работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.
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Одна из матерей решила установить в шкафчик дочери диктофон. После она обнаружила, что воспитательница унижает и ругает воспитанников.
После разбирательств сотрудницу учреждения уволили, однако не по статье. Родители уверены, что заведующая детсада покрывает экс-работницу. По их словам, в местном департаменте образования в ситуации разбираться не стали.
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Екатерина Коршунова