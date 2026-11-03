Изуродовавшим лицо ребенка россиянам озвучили приговор
В Кемеровской области мать и отчима, годами истязавших ребенка, приговорили к 13 и 16 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данным портала «Сiбдепо», пара издевалась над 12-летним мальчиком на протяжении трех лет. Отчим избивал пасынка и заставлял его ночевать в неотапливаемом помещении без верхней одежды. При этом мать скрывала происходящее в семье и не обращалась за медицинской помощью.
Впоследствии оба подсудимых причинили ребенку опасные для жизни повреждения — среди последствий насилия оказалось неизгладимое обезображивание лица. Суд также признал доказанным покушение на убийство мальчика, находившегося в беспомощном состоянии.
Во время разбирательства мужчина согласился с обвинением, объяснив жестокость попытками воспитать ребенка. Женщина отрицала вину, утверждая, что ее причастность ограничивается отношениями с сожителем и несвоевременным обращением в полицию.
Материалы уголовного дела заняли 20 томов. При их рассмотрении изучили показания 99 свидетелей, а также заключения семи медицинских специалистов и экспертов. Отчиму, которого также обвиняли в преступлениях, связанных с наркотиками, назначили 16 лет лишения свободы, матери ребенка — 13 лет.
Кроме того, с осужденных взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 млн и 1,2 млн рублей соответственно. Судебное решение пока не вступило в законную силу.
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