Изуродовавшим лицо ребенка россиянам озвучили приговор

03 ноября 2026, 11:49

В Кузбассе 29 лет суммарно получили мать и отчим, изувечившие ребенка

Фото: iStock/AMilkin

В Кемеровской области мать и отчима, годами истязавших ребенка, приговорили к 13 и 16 годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.