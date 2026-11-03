Медведь насмерть загрыз 44-летнего россиянина
В ЯНАО ликвидировали медведя-людоеда. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.
По данным следствия, 3 ноября хищник напал на 44-летнего жителя поселка Уренгой, который скончался на месте происшествия. Вскоре зверя смогли найти и обезвредить. В настоящее время проводится доследственная проверка, все обстоятельства трагедии выясняются.
В ведомстве напомнили, что на территории ЯНАО сохраняется высокая активность медведей. Жителей призывают воздержаться от походов в лес, а при обнаружении хищников или их следов незамедлительно сообщать о них в экстренные службы.
Ранее сообщалось, что число погибших при нападениях медведей в России выросло до 31 человека. Одной из последних жертвой хищников стал 55-летний житель поселка Киевский Томской области.
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