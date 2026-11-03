На юге Москвы загорелось административное здание

03 ноября 2026, 11:45

На юге Москвы произошел пожар в административном здании, спасли пять человек

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В административном здании на улице Липецкая в районе Бирюлево Восточное произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.