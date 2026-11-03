На юге Москвы загорелось административное здание
На юге Москвы произошел пожар в административном здании, спасли пять человек
В административном здании на улице Липецкая в районе Бирюлево Восточное произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.
По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу ул. Липецкая, д. 32 поступило в Главное управление, пишет Агентству городских новостей «Москва». Пожарные спасли пять человек.
Сведений о пострадавших не поступало. Подробности устанавливаются.
Ранее в Ленобласти потушили пожар в коррекционной школе-интернате. К тушению привлекли 11 человек личного состава, также задействовали три единицы техники.
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