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На юге Москвы загорелось административное здание

На юге Москвы произошел пожар в административном здании, спасли пять человек
Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В административном здании на улице Липецкая в районе Бирюлево Восточное произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.



По данным ведомства, сообщение о возгорании по адресу ул. Липецкая, д. 32 поступило в Главное управление, пишет Агентству городских новостей «Москва». Пожарные спасли пять человек.

Сведений о пострадавших не поступало. Подробности устанавливаются.

Ранее в Ленобласти потушили пожар в коррекционной школе-интернате. К тушению привлекли 11 человек личного состава, также задействовали три единицы техники.

Никита Кротов

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