Изверги годами истязали воспитанников детского ребцентра в Свердловской области

18 февраля 2026, 02:02

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Свердловской области правоохранительные органы изучают ситуацию с истязанием детей в социальном центре. Выяснилось, что руководство запирало воспитанников в туалете и морило их голодом.





Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, расследуется уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) после шокирующих сообщений о многолетних издевательствах над детьми из социально‑реабилитационного центра для несовершеннолетних в Каменске‑Уральском.



По данным местных СМИ, противоправные действия совершались с 2017 по 2022 год в отношении детей из 4‑й группы. Информация стала известна спустя годы, когда бывшие воспитанники обратились к волонтеру. Тот помог организовать видеообращение, чтобы придать огласку преступлениям.



В своем заявлении один из пострадавших рассказал о систематических злоупотреблениях со стороны педагога. Подростка регулярно запирали в туалете, лишали еды, унижали и поощряли других детей провоцировать его брата, имеющего психические особенности. Издевательства продолжались в течение трех лет.