Снежная глыба рухнула с крыши на российскую пенсионерку
В Саратове 77-летняя женщина пострадала из-за сошедшей с крыши наледи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Происшествие случилось на улице 2-я Садовая. После падения снега и льда пенсионерку доставили в больницу с травмами. По данному факту возбудили уголовное дело. Следователи намереваются дать правовую оценку действиям лиц, отвечающих за очистку кровли.
Ранее похожий инцидент произошел в Самаре — ледяная глыба упала на коляску с младенцем. Ребенок получил ушибы головы, угрозы жизни нет.
По предварительным данным, льдина могла сорваться либо с крыши четырехэтажного дома, либо с козырька одного из балконов.
Читайте также: