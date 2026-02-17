Снежная глыба рухнула с крыши на российскую пенсионерку

17 февраля 2026, 22:48

Снежная глыба рухнула с крыши на пенсионерку в Саратове, ее госпитализировали

Фото: istockphoto/serebryannikov

В Саратове 77-летняя женщина пострадала из-за сошедшей с крыши наледи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.