Извержение одного из самых активных вулканов началось на Филиппинах
На Филиппинах в провинции Албай началось извержение одного из самых активных вулканов в стране — Майон. Об этом сообщают местные СМИ, включая GMA News Online и Bombo Radyo.
По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, повышенная активность Майона наблюдается с 17:38 по местному времени. Лавовые потоки уже продвинулись почти на четыре километра. Вулканический пепел добрался до 52 районов, а также городов Камалиг и Гинобатан. Небо над несколькими населенными пунктами заволокло дымом.
Экстренные службы привели в режим повышенной готовности на фоне продолжающейся активности вулкана. Власти призвали жителей соблюдать осторожность, не выходить из дома и избегать опасных зон, особенно русел рек и ущелий.
Майон имеет высоту 2462 метра и расположен в регионе Биколь на юго-востоке острова Лусон. За последние 400 лет ученые зафиксировали более пятидесяти его извержений. Одно из самых разрушительных произошло в 1814 году: тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
