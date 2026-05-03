В Австрии задержали мужчину, подсыпавшего крысиный яд в детское питание в магазинах
В Австрии полиция задержала мужчину, подозреваемого в отравлении детского питания крысиным ядом. Об этом 2 мая сообщила газета Krone.
Согласно материалу, 39-летнего жителя арестовали в федеральной земле Зальцбург после межгосударственного расследования по делу об отравленных банках с детским питанием SOKO Glas.
Мотивы подозреваемого пока уточняются. Отмечается, что мужчина шел на преступление сознательно. В настоящий момент следствие не может утверждать, стремился ли задержанный сделать детей больными или даже убить их.
Известно, что злоумышленник покупал баночки детского питания в супермаркетах, добавлял в них крысиный яд и возвращал на полки. Одновременно он требовал от немецкого производителя HiPP выкуп в два миллиона евро в криптовалюте. Всего в обороте находились шесть отравленных банок, из которых нашли пять (в Чехии, Словакии и австрийском Бургенланде).
Читайте также: