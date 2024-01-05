«Известия»: Число жертв землетрясений в Японии выросло до 91 человека

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Число жертв минувших землетрясений в Японии насчитывает. Об этом 5 января пишет газета «Известия» со ссылкой на данные региональных властей.
Более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек.
Напомним, что в первый день нового года на западе Японии началась серия сильных землетрясений, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».
Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.
А 3 января в префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.
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Напомним, что в первый день нового года на западе Японии началась серия сильных землетрясений, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».
Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.
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Артем Путинцев