«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

Фото: iStock/izzzy71
«Известия» опубликовали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.
Уточняется, что погибшая Марина Ю. — уроженка Казахстана. Елена Ш. и Андрей Р. являются жителями Петербурга.
По данным источника, семьи погибших и пострадавшие получат денежную выплату. Похороны оплатит компания-оператор автобусного маршрута.
Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
Читайте также:
Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
Автобус со школьниками упал в овраг в Турции
Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде
По данным источника, семьи погибших и пострадавшие получат денежную выплату. Похороны оплатит компания-оператор автобусного маршрута.
Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.
Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.
Читайте также:
Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
Автобус со школьниками упал в овраг в Турции
Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде
Екатерина Коршунова