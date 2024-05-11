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«Известия» опубликовали имена погибших в ДТП с автобусом в Петербурге

11 мая 2024, 13:52
Фото: iStock/izzzy71

Фото: iStock/izzzy71

«Известия» опубликовали имена трех погибших при падении автобуса в Мойку в Санкт-Петербурге. Среди них две женщины и один мужчина.
Уточняется, что погибшая Марина Ю. — уроженка Казахстана. Елена Ш. и Андрей Р. являются жителями Петербурга.

По данным источника, семьи погибших и пострадавшие получат денежную выплату. Похороны оплатит компания-оператор автобусного маршрута.



Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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СБУ рассказала о предотвращении терактов в Киеве 9 мая
«Укринформ»: СБУ предотвратила теракты в Киеве 9 мая
11 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/shironosov

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о предотвращении терактов в Киеве. Об этом пишет портал «Укринформ».
СБУ удалось сработать на опережение и задержать исполнителей теракта с поличным, сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Дехтяренко.

По его словам, организаторы готовили серию терактов в Киеве к 9 мая.

Кроме того, Дехтяренко заявил, что в ходе задержаниями украинским силовикам удалось добыть дополнительную базу, которая якобы «безоговорочно подтверждает» причастность России к готовящимся террористическим актам.

СБУ пообещали дополнительно сообщить о деталях проведённой операции.

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*запрещённая в России террористическая организация
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В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом
11 мая 2024, 14:14

Фото: iStock/Srdjanns74

В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Уточняется, что обрушение произошло с 1 по 3 этаж. На месте происшествия работают экстренные службы.




Количество пострадавших на данный момент остается неизвестным. По информации Telegram-канала SHOT, местные жители регулярно жаловались на условия в доме.

Ранее сообщалось, что в Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы. Волной затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

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Автобус со школьниками упал в овраг в Турции
#происшествия
#дом
#коми
#здание
#люди
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Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде
Машина скорой помощи перевернулась в аварии с легковушкой в Белгороде
11 мая 2024, 12:51

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центральной части Белгорода на перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал Readovka.
Согласно информации источника, владелец легкового автомобиля двигался на разрешающий сигнал светофора и, предположительно, не заметил машину скорой помощи, не уступив ей дорогу. После чего скорая перевернулась и упала на еще одну машину.




Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Пострадали 25 человек, среди них 22 несовершеннолетних.

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#белгородская область
#дтп
#аварии
#данные
#человек
#скорая помощь
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Убивший и расчленивший свою девушку мужчина умер в день ареста
В Оренбургской области умер мужчина, убивший и расчленивший свою девушку
11 мая 2024, 12:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

Убивший и расчленивший свою девушку житель Оренбургской области умер спустя три дня после задержания. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летний Виталий скончался накануне из-за продолжительной болезни – у него был туберкулёз.

В субботу, 11 мая, мужчину должны были арестовать.

Напомним, что 7 мая правоохранители задержали мужчину, который сам заявил в полицию о пропаже своей девушки. Её искали неделю. В поисках активное участие принимал и сам Виталий. В итоге выяснилось, что он убил и расчленил её. Останки он спрятал в разных местах и зачем-то отправил подруге жертвы фотографии тела девушки.

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#оренбургская область
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#смерть
#болезнь
#арест
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В Санкт-Петербурге задержали мужчину, осквернившего Знамя Победы
11 мая 2024, 11:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, который облил неизвестным веществом государственный флаг, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.
Волк прикрепила к своему посту видеоролик, на котором задержанный подходит к дому 48 по проспекту Королева. На Знамя Победы, которое располагалось на здании, он вылил неизвестные вещество из шприца.

«Отделом дознания УМВД России по Приморскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации», — уточнил официальный представитель МВД.

Уточняется, что злоумышленником оказался 45-летний местный житель.

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#санкт-петербург
#ирина волк
#флаг
#уголовное дело
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В Омской области прорвало дамбу
Депутат ГД Алёхин: В Усть-Ишимском районе Омской области прорвало дамбу
11 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/nkurtzman

В Усть-Ишимском районе Омской области произошёл прорыв дамбы, об этом сообщил депутат Госдумы от региона Алексей Алехин, его цитирует РБК.
Депутат заявил, что мощная волна пришла через Тюменскую область из Казахстана. Первой затопило деревню Ашеваны, её жителей эвакуировали в село Усть-Ишим.

«На мой взгляд, есть проколы, может, не ожидали такой волны, думали, легче пройдет. Но на мой взгляд, власть все, что возможно, делает», — рассказал Алёхин.

Депутат выразил уверенность, что Омской области удастся справиться с прорывом дамбы.

Самое мощное затопление в этом году накрыло Оренбургскую область. Под водой оказались десятки тысяч домовладений.

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#омская область
#дамба
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Автобус со школьниками упал в овраг в Турции
25 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Турции
11 мая 2024, 10:21

Фото: iStock/conejota

Микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.
По предварительной информации, пострадали 25 человек, среди них 22 ребенка. Всех пострадавших госпитализировали.

Отмечается, что автобус направлялся в Анталью. Из-за плохой погоды водитель потерял контроль над транспортным средством, после чего автобус слетел в овраг.

В настоящее время на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#дтп
#автобус
#водитель
#аварии
#дети
#турция
#пострадавший
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Из восьми выжил только один: Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку
Погибли семь пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Петербурге
11 мая 2024, 09:42

Фото: iStock/tomertu

Из восьми пассажиров автобуса, рухнувшего в Мойку в Петербурге, выжил только один. Семь человек погибли. Об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.
Уточняется, что в тяжелом состоянии остаётся 56-летний пассажир Александр, который ехал в автобусе с супругой. Водитель автобуса жив, его состояние оценивается как удовлетворительное. Он процессуально задержан в рамках уголовного дела.

По данным источника, за последние несколько лет мужчина минимум пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 10 мая на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. По предварительным данным, водитель автобуса потерял управление.

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#дтп
#санкт-петербург
#автобус
#автомобиль
#пассажир
#водитель
#аварии
#нарушение
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В Челябинской области 16-летняя девушка совратила ребёнка, на неё возбудили дело
11 мая 2024, 08:59

Фото: iStock/Irina_Geo

16-летнюю девушку из Челябинской области обвинили в совращении пятиклассника, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Девушка познакомилась с 12-летним школьником. В один из дней она привела его к себе домой. Там она совратила его», — рассказал источник агентства.

Он также добавил, что малолетние пытались держать своб связь в секрете, однако, родители мальчика узнали о случившемся из переписки в телефоне сына. Родные ребёнка написали заявление в правоохранительные органы.

На девушку-подростка возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Уточняется, что свою вину она полностью признала.

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#челябинск
#подростки
#секс
#уголовное дело
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