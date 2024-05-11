Появилось видео жуткой аварии со скорой помощью в Белгороде

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В центральной части Белгорода на перекрестке произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. Видео с ДТП опубликовал Telegram-канал Readovka.
Согласно информации источника, владелец легкового автомобиля двигался на разрешающий сигнал светофора и, предположительно, не заметил машину скорой помощи, не уступив ей дорогу. После чего скорая перевернулась и упала на еще одну машину.
Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Пострадали 25 человек, среди них 22 несовершеннолетних.
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Отмечается, что в результате ДТП никто не погиб. Данные о пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что микроавтобус со школьниками опрокинулся в овраг на юго-западе Турции. Пострадали 25 человек, среди них 22 несовершеннолетних.
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Екатерина Коршунова