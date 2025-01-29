Известна судьба 11 задержанных в Тунисе россиян

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В Тунисе 11 задержанных россиян были распределены по трем тюрьмам. Об этом пишет РИА Новости.
«Насколько я понял, изначально всех наших должны были содержать в Морнагии, но из-за отсутствия мест или по другим причинам их распределили по разным тюрьмам», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, россияне распределены по тюрьмам Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли. О том, в каких условиях там пребывают задержанные, пока неизвестно.
Напомним, что 11 туристов из России направились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром для посещения античных памятников. Там они перестали выходить на связь. После стало известно, что граждан РФ задержали по неизвестным причинам.
Близкие арестованных пытаются вернуть россиян на родину. Была написана соответствующая петиция, а также отправлено письмо на имя президента Туниса Каису Саиду с просьбой об освобождении задержанных.
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