В Санкт-Петербурге суд вынес приговор косметологу, которая изуродовала пациента

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В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы условно косметолога без образования Ольгу Ванскую, допустившую ошибку во время введения пациентки нитей для лифтинга. Об этом сообщалось в Teлеграм-канале объединенной пресс-службы судов города.
Косметолога признали виновной по статье 238 УК Российской Федерации («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). С женщины взыскали компенсацию в пользу пострадавшей — она составила 70 тысяч рублей. Осужденная вину не признала.
Ольга Ванская являлась генеральным директором компании «Лагуна» и работала по профилю «Косметология/Пластическая хирургия». При этом косметолог не имела высшего медицинского образования, она не была врачом-косметологом и врачом-пластическим хирургом.
14 марта 2020 года Ольга Ванская ввела пострадавшей неустановленный медицинский препарат и допустила техническую ошибку, итогом которой стало повреждение лицевого нерва клиентки. Косметолог причинила ей вред средней тяжести.
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Ольга Ванская являлась генеральным директором компании «Лагуна» и работала по профилю «Косметология/Пластическая хирургия». При этом косметолог не имела высшего медицинского образования, она не была врачом-косметологом и врачом-пластическим хирургом.
14 марта 2020 года Ольга Ванская ввела пострадавшей неустановленный медицинский препарат и допустила техническую ошибку, итогом которой стало повреждение лицевого нерва клиентки. Косметолог причинила ей вред средней тяжести.
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Ольга Енгалычева