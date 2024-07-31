Мэр района Приангарья, находившийся под стражей за взятку, отправится на СВО

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Мэр Катангского района Иркутска Сергей Чонский, который ранее находился под стражей за получение крупной взятки, освобожден и готовится отправиться на спецоперацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Его освободили из-под стражи, приостановили дело. В ближайшее время поедет на СВО», — говорится в сообщении.
Чонского взяли под стражу еще в ноябре прошлого года за получение взятки в размере 4,7 млн рублей.
Следствие считает, что чиновник получал взятки от предпринимателей, а взамен предоставлял им преимущество на аукционах и последующего заключения договоров на поставки дизтоплива.
Ранее сообщалось, что депутат из Брянской области, который за деньги помогал военным получать выплаты за несуществующие ранения и в уклонении от службы на передовой, попытался сбежать на СВО после заведения на него уголовного дела.
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Элина Позднякова