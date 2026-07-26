Известная гимнастка поймала букет невесты на свадьбе и умерла
В Ульяновске после свадебного торжества скончалась 27-летняя мастер спорта по спортивной гимнастике Марина Прончева. Об этом сообщили знакомые семьи погибшей, пишет «Российская газета».
Трагедия произошла спустя несколько дней после того, как девушка побывала гостьей на свадьбе, где в ходе традиционного конкурса поймала букет невесты. По словам родных, в тот вечер она чувствовала себя хорошо и была в приподнятом настроении.
Ночью после праздника Марина долго находилась в соцсетях — её активность в сети фиксировалась примерно до половины второго. Близкие не придали этому значения, так как она часто засиживалась за просмотром рилсов. Однако уже в шесть утра мать девушки, спавшая в соседней комнате, услышала хрипы и обнаружила дочь без сознания.
Прибывшие медики зафиксировали критически низкий уровень сахара в крови — состояние квалифицировали как гипогликемию. Введение глюкозы не улучшило самочувствие, и Прончеву экстренно госпитализировали. В реанимации пациентку подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Позднее её состояние временно стабилизировалось, врачи отмечали самостоятельное дыхание, однако диагностика осложнялась: КТ и МРТ не выявили отклонений, отёка мозга не зафиксировали. Из-за ухудшения состояния родные обращались за консультацией к московским специалистам, которые провели консилиум. Впоследствии девушке установили трахеостому в связи с развившейся пневмонией.
Несмотря на усилия медиков, спасти Марину Прончеву не удалось. Она окончила факультет физической культуры и реабилитации Ульяновского государственного университета, была мастером спорта России и работала тренером с детьми в одном из городских клубов. Незадолго до трагедии она отпраздновала день рождения.
Прощание с погибшей запланировали на 26 июля. Точную причину смерти пока не установили.
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