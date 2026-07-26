Известная гимнастка поймала букет невесты на свадьбе и умерла

26 июля 2026, 11:15

«РГ»: Известная гимнастка Прончева умерла, поймав букет невесты на свадьбе

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Ульяновске после свадебного торжества скончалась 27-летняя мастер спорта по спортивной гимнастике Марина Прончева. Об этом сообщили знакомые семьи погибшей, пишет «Российская газета».