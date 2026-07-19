19 июля 2026, 07:50

В Индии жениха задержали на свадьбе за изнасилование другой женщины

Фото: iStock/undefined undefined

Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш задержала жениха прямо во время свадебной церемонии после того, как другая женщина обвинила его в изнасиловании под предлогом обещания жениться. Об этом сообщает издание The Times of India.