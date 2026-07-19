Жениха задержали на свадьбе за изнасилование
Полиция индийского штата Мадхья-Прадеш задержала жениха прямо во время свадебной церемонии после того, как другая женщина обвинила его в изнасиловании под предлогом обещания жениться. Об этом сообщает издание The Times of India.
Пострадавшая из города Индор рассказала, что на протяжении года встречалась с Рави Вишвакармой. Мужчина неоднократно вступал с ней в интимную связь, обещая заключить брак, однако позже отказался от своих слов. Женщина обратилась в полицию за два дня до его женитьбы на другой девушке.
Правоохранители вызвали подозреваемого для беседы, но он не стал выполнять требование. Тогда они выяснили его местонахождение — мужчина находился на собственной свадьбе в городе Сехор. Стражи порядка прибыли на церемонию и задержали жениха до завершения обрядов, после чего доставили его в Индор.
Следователи отметили, что сначала пытались урегулировать конфликт мирным путем, пригласив обе стороны на переговоры. Однако после отказа подозреваемого сотрудничать с правоохранителями они возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в американском штате Кентукки жених изнасиловал гостью на своей свадьбе, когда она осталась ночевать в доме вместе с другими приглашенными.
Читайте также: