«Больше не мой»: Памела Андерсон рассказала о свадьбе 28-летнего сына

25 июля 2026, 22:53

Памела Андерсон призналась, с трудом привыкает к тому, что сын женился

Памела Андерсон (Фото: Instagram* / @pamelaanderson)

Памела Андерсон поделилась эмоциями после свадьбы своего старшего сына Дилана Джаггера Ли. В интервью People актриса призналась, что этот момент оказался для неё неожиданно трогательным — ведь ещё недавно сын был частью её повседневной жизни, а теперь у него появилась собственная семья.





Дилан женился на своей возлюбленной Паоле Брусс 26 июня во французском Сен-Тропе. Торжество прошло на частной вилле, где пара годом ранее объявила о помолвке.





«Это так эмоционально. Это застаёт врасплох, потому что мы все жили такой независимой жизнью. Дилан больше не мой, они с Паолой принадлежат друг другу», — призналась Памела.

«Я уже живу бабушкиной жизнью — всё время в саду. Единственное, чего я пока не делаю, — это не вяжу и не вышиваю», — с юмором рассказала звезда.