«Больше не мой»: Памела Андерсон рассказала о свадьбе 28-летнего сына
Памела Андерсон призналась, с трудом привыкает к тому, что сын женился
Памела Андерсон поделилась эмоциями после свадьбы своего старшего сына Дилана Джаггера Ли. В интервью People актриса призналась, что этот момент оказался для неё неожиданно трогательным — ведь ещё недавно сын был частью её повседневной жизни, а теперь у него появилась собственная семья.
Дилан женился на своей возлюбленной Паоле Брусс 26 июня во французском Сен-Тропе. Торжество прошло на частной вилле, где пара годом ранее объявила о помолвке.
«Это так эмоционально. Это застаёт врасплох, потому что мы все жили такой независимой жизнью. Дилан больше не мой, они с Паолой принадлежат друг другу», — призналась Памела.Актриса отметила, что свадьба прошла прекрасно, а сама она была счастлива разделить этот важный день с сыном. Для церемонии Андерсон выбрала платье Oscar de la Renta горчичного цвета с капюшоном и назвала этот образ «дружеским жестом» в адрес дизайнера Фернандо Гарсии.
Теперь Памела уже с нетерпением ждёт нового этапа в жизни семьи — появления внуков. По словам актрисы, она уверена, что дети задумываются об этом, а сама она уже постепенно примеряет на себя роль бабушки.
«Я уже живу бабушкиной жизнью — всё время в саду. Единственное, чего я пока не делаю, — это не вяжу и не вышиваю», — с юмором рассказала звезда.У Памелы Андерсон двое сыновей от брака с музыкантом Томми Ли. Дилан и Паола находятся в отношениях уже около девяти лет, а свадьбу сыграли в том же месте, где когда-то состоялась их помолвка.