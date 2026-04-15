Известная певица умерла во время катания на аттракционе
В Бразилии известной певицы не стало после того, как ее выбросило из вагонетки сломавшегося аттракциона на ярмарке. Об этом информирует Need To Know.
21-летняя Каролина Беатрис де Деус Масиэль получила серьёзную травму головы, катаясь на карусели «Гусеница» на передвижной ярмарке в муниципалитете Итабириту, штат Минас-Жерайс. Из-за технической неисправности вагонетки сошли с рельсов, и девушка упала с высоты на землю. В результате инцидента пострадали ещё три человека.
Полицейские задержали двух мужчин, ответственных за эксплуатацию аттракциона. Организаторы ярмарки выразили соболезнования семье Масиэль и пообещали оказать всяческую помощь следствию.
Масиэль только начинала свою карьеру и считалась перспективной певицей в жанре госпел в Бразилии. Она утверждала, что всё её творчество посвящено Богу. Трагедия потрясла её многочисленных поклонников и жителей Итабириту, где она была известна как одна из самых ярких молодых исполнительниц.
