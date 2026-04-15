В США инвалида без рук и ног обвинили в убийстве
27‑летнему инвалиду без рук и ног из США Дейтону Уэбберу предъявили обвинение в убийстве первой степени. Дело связано с гибелью его знакомого Брадрика Уэллса, пишет The Washington Post.
По версии следствия, 22 марта мужчина застрелил его во время конфликта, который возник в автомобиле. Позже тело погибшего обнаружили возле частного дома в Мэриленде. После случившегося Уэббер покинул штат и попытался скрыться, однако в Вирджинии он обратился за медицинской помощью в местную больницу, где его и взяли под стражу.
Защита настаивает на том, что действия подсудимого были продиктованы необходимостью самообороны. По мнению адвокатов, погибший угрожал Уэбберу оружием. Однако прокуратура не разделяет эту точку зрения и считает доводы необоснованными. Расследование по делу продолжается.
