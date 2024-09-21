«Просила жениться»: известная транс-модель Абрамидзе зверски убита в Грузии, ее связь с Максимом Галкиным*

Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе
В Тбилиси была зверски убита 37-летняя женщина-трансгендер Кесария Абрамидзе. Правоохранители задержали подозреваемого в этом чудовищном преступлении. Им оказался 26-летний охранник бара Бека Джаиани и бывший возлюбленный грузинки. О том, что заставило его расправиться с жертвой и как Кесария была связана с супругом Аллы Пугачевой Максимом Галкиным* расскажет редакция «Радио 1».
Убийство женщины-трансгендера
В ходе следствия выяснилось, что примерно за неделю до убийства Бека поссорился с Кесарией. На допросе мужчина признался в совершении преступления. Мотивом убийства он назвал шантаж.
«Джаиани утверждает, что Абрамидзе просила жениться на ней, в противном случае шантажировала распространением их совместных фото», — сообщили правоохранители.
Оказалось, что модель настоятельно просила своего партнера поделиться их отношениями с общественностью. Однако он был совершенно против того, чтобы публично признать свою взаимосвязь с трансгендерной женщиной.
По словам знакомых и соседей, Кесария испытывала сильные переживания насчет того, что Бека стеснялся рассказать своим друзьям и знакомым об их романе. Скандалы возникали часто, Джаиани оскорблял свою партнершу и неоднократно поднимал на нее руку.
По словам Беки, он намеренно сказал Кесарии о том, что готов на размещение их совместных снимков в социальных сетях и договорился с девушкой о встрече. Затем он приобрел в складной нож, вызвал такси и направился к дому Абрамидзе. На место событий он прибыл в 19:10, зашел в ближайший продуктовый магазин, купил алкогольные напитки и в 19:27 вошел в квартиру женщины-трансгендера.
«Сначала обвиняемый ударил Абрамидзе, а затем нанес ей 28 колотых ранений в разные участки тела с помощью ножа, купленного в тот же день. От полученных травм Кесария скончалась на месте», — говорится в заявлении прокуратуры.
Что известно о первой женщине-трансгендере из Грузии
Фото: соцсети Кесарии Абрамидзе
Кесария Абрамидзе, ранее известная как Бесо Абрамидзе, родилась 18 августа 1987 года. В 2014 году она объявила о проведении операции по смене пола. В 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты для трансгендеров Miss Trans Star International, который прошел в Испании.
Связь Кесарии с Галкиным*
Кесария была знакома с Максимом Галкиным*. В День святого Валентина, 14 февраля прошлого года, она разместила в своем блоге фотографию с супругом Аллы Пугачевой. На изображении Максим* с улыбкой позировал рядом с трансгендером. О том, что на самом деле их связывало и когда они познакомились – ничего не известно.
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* Признан иноагентом в РФ
Анастасия Хохлова