«Он выпивал на берегу»: изувеченная школьница найдена при смерти после прогулки в лесу, подробности

Фото: iStock/stsmhn
События страшного вечера сейчас восстанавливают в небольшом селе под Екатеринбургом, откуда на днях в больницу увезли изувеченную школьницу. 12-летняя Алиса (все имена изменены) ушла на прогулку с друзьями и внезапно пропала. До поздней ночи ее искали родные, полиция, волонтеры и даже соседи, пока не нашли в темноте леса — ребенок лежал без сознания, с пробитой головой и переломанной кистью.
Основные версии случившегося, мнения местных жителей и подробности жуткого происшествия — в материале «Радио 1».
Алиса вместе с семьей живет в большом двухэтажном доме у базы отдыха «Солнечная долина» в селе Мостовское — 40 километров от Екатеринбурга. Их улица значительно отдалена от основных магистралей в селе, людей немного, потому все соседи знают друг друга поименно.
Как отмечают в «КП» со ссылкой на слова местных жителей, все произошло вечером 15 сентября, когда Алиса вместе с 15-летним соседом Гришей пошла провожать двух друзей на остановку. Ребята торопились к 19:30, так как в это время уходит последний автобус до Верхней Пышмы — небольшого города на окружной трассе Екатеринбурга.
Однако обратно Алиса не вернулась. Когда стрелки часов перевалили за 8 вечера, ее мама забила тревогу. Полиция и соседи, оставив домашние дела, бросились искать пропавшую школьницу.
Девочку удалось найти лишь глубоко за полночь — в 02:20. Окровавленная и едва живая, она лежала в нескольких шагах от лесной тропы.
В тяжелом состоянии Алису увезли в детскую больницу Екатеринбурга и прооперировали.
Полиция первым делом опросила родных, восстановила события вечера. Больше всего вопросов, очевидно, возникло к Грише, вместе с которым девочка ушла провожать друзей.
На следующий день, 16 сентября, школьника вместе с отцом забрали в отдел. У мальчика сняли отпечатки пальцев.
Самой резонансной версией случившегося поделился брат Гриши. По его словам, которые передает «КП», за день до пропажи Алисы в селе видели странного незнакомца в черном спортивном костюме. Он выпивал на берегу реки, купался в одежде, и раньше его никто из селян не видел.
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Провожала друзей и не вернуласьФото: iStock/Mr Sagar das
Алиса вместе с семьей живет в большом двухэтажном доме у базы отдыха «Солнечная долина» в селе Мостовское — 40 километров от Екатеринбурга. Их улица значительно отдалена от основных магистралей в селе, людей немного, потому все соседи знают друг друга поименно.
Как отмечают в «КП» со ссылкой на слова местных жителей, все произошло вечером 15 сентября, когда Алиса вместе с 15-летним соседом Гришей пошла провожать двух друзей на остановку. Ребята торопились к 19:30, так как в это время уходит последний автобус до Верхней Пышмы — небольшого города на окружной трассе Екатеринбурга.
Однако обратно Алиса не вернулась. Когда стрелки часов перевалили за 8 вечера, ее мама забила тревогу. Полиция и соседи, оставив домашние дела, бросились искать пропавшую школьницу.
Девочку удалось найти лишь глубоко за полночь — в 02:20. Окровавленная и едва живая, она лежала в нескольких шагах от лесной тропы.
В тяжелом состоянии Алису увезли в детскую больницу Екатеринбурга и прооперировали.
Первые версииФото: iStock/Diy13
Полиция первым делом опросила родных, восстановила события вечера. Больше всего вопросов, очевидно, возникло к Грише, вместе с которым девочка ушла провожать друзей.
На следующий день, 16 сентября, школьника вместе с отцом забрали в отдел. У мальчика сняли отпечатки пальцев.
«Я слышала, что сверяют отпечатки пальцев с какого-то камня. Мой сын проводил ребят вместе с Алисой и вернулся домой. А девочка отстала, так как пошла в магазин. Ее там видели — купила газировку и чипсы», — приводят в «КП» слова одной из соседок Алисы.Еще одной первоначальной версией было ДТП. Недалеко от места, где нашли девочку, проходит автомобильная трасса, сообщал SHOT. Школьницу могли сбить на машине, а после оттащить тело подальше от дороги, чтобы на первое время замести следы.
Незнакомец в черномФото: iStock/innovatedcaptures
Самой резонансной версией случившегося поделился брат Гриши. По его словам, которые передает «КП», за день до пропажи Алисы в селе видели странного незнакомца в черном спортивном костюме. Он выпивал на берегу реки, купался в одежде, и раньше его никто из селян не видел.
«Он выпивал на берегу. А потом полез плавать в одежде. Все утопил, включая телефон. Рассказывал, что приехал к нам из Екатеринбурга. Мы его никогда ранее не видели», — цитируют слова одного из местных.Как отмечают в свердловской «КП», областное СУ СКР все еще не спешит комментировать случившееся. По данным издания, следователи все же возбудили уголовное дело, но по статье о причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего. Отмечается, что переквалифицировать ее в статью о покушении на убийство пока не торопятся, ведь нет обвиняемого.
«Многое зависит от мнения председателя СК России Александра Бастрыкина. Пока дело не раскрыто никому не нужно покушение на убийство. И статьи 111 УК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» достаточно. А если фигурант появится, то все будут стремиться к более тяжкой статье», — приводят слова адвоката Сергея Колосовского.Читайте также:
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Данил Пономарев