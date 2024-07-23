Известная ученая-экономист РАН погибла в Москве

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Ведущий научный сотрудник Центра институтов социально-экономического развития института экономики РАН Валентина Бондаренко погибла в Новой Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что Бондаренко выпала из окна квартиры. Трагедия произошла в поселении Воскресенское.
Согласно предварительной информации, гибель ученой не носит криминальный характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
По данным оперативных служб, долгое время Бондаренко страдала от болезни.
Валентина Бондаренко трудилась в должности ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития. По совместительству она также была исполнительным директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.
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Согласно предварительной информации, гибель ученой не носит криминальный характер. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
По данным оперативных служб, долгое время Бондаренко страдала от болезни.
Валентина Бондаренко трудилась в должности ведущего научного сотрудника Центра институтов социально-экономического развития. По совместительству она также была исполнительным директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.
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Екатерина Коршунова