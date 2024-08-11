Известны новые подробности о ракете, попавшей в дом Курска

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Ракета ВСУ, попавшая в жилой дом в Курске и сбитая ПВО, сдетонировала в воздухе. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, спасатели обнаружили и изъяли поражающий элемент при обследовании территории.
«Предположительно, детонация произошла в воздухе, а в жилое здание поражающие элементы прилетели на излете. Из-за того, что детонация произошла в непосредственной близости к дому, выбило окна вместе с рамами», — прокомментировали в ведомстве.
Там также уточнили, что специалистами была установлена траектория падения. В результате инцидента, по последней информации, пострадали 15 человек. Несущие конструкции дома не повреждены.
Атака ВСУ под Курском началась 6 августа.
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Никита Кротов