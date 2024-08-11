В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

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Боевики ВСУ потеряли под Курском с 6 августа до 1350 единиц живой силы, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился 23 бронетранспортеров и 29 танков.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял … 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и десять орудий полевой артиллерии», — доложили там.Ранее сообщалось, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров готов принять беженцев из-под Курска в своем регионе при необходимости. Политик отметил, что без поддержки не остается никто, включая военных. По словам Кадырова, он лично следит за происходящим в Курской области.
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Никита Кротов