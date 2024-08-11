Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

В МО РФ доложили об огромных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: общие потери ВСУ в Курской области составили до 1 350 боевиков
11 августа 2024, 16:46
Фото: istockphoto/Olena_Z

Фото: istockphoto/Olena_Z

Боевики ВСУ потеряли под Курском с 6 августа до 1350 единиц живой силы, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что противник лишился 23 бронетранспортеров и 29 танков.


«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял … 20 автомобилей, три самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», три пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot, пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град» и десять орудий полевой артиллерии», — доложили там.

Ранее сообщалось, что руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров готов принять беженцев из-под Курска в своем регионе при необходимости. Политик отметил, что без поддержки не остается никто, включая военных. По словам Кадырова, он лично следит за происходящим в Курской области.

Читайте также:

Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#минобороны рф
Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области в Чечне
Глава Чечни Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области
11 августа 2024, 16:13

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Чеченский лидер отметил, что он лично следит за ситуацией в регионе. По словам Кадырова, для более четырех тысяч эвакуированных отправили порядка 20 тонн продуктов, а также вещи первой необходимости.

Глава Чечни добавил, что поддержку получают и чеченские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области. Бойцы обеспечены необходимой техникой, оружием и продовольствием, заключил Кадыров.

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
#курская область
#рамзан кадыров
#чечня
#вещи
#военные
#участок
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия готовит Украине «сюрприз» против западных истребителей F-16
У ВВС РФ появилась новая ракета, которая сможет противостоять истребителям F-16
11 августа 2024, 15:59

Фото: iStock/TebNad

В российских военно-воздушных силах появилась новая усовершенствованная ракета с повышенной точностью и ударами по маневрирующим целям ВСУ. Об этом сообщил заместитель командира гвардейского истребительного авиаполка ВКС РФ, передает «Звезда».
Уточняется, что название усовершенствованной ракеты пока не раскрывается, но в будущем она может преподнести определенные «сюрпризы» для противника. По словам летчика, «появятся истребители F-16 — появятся и новые средства противодействия».

Военный заключил, что у усовершенствованной ракеты повышенная точность.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Истребители НАТО поднялись в небо из-за российского Ил-20М

В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО

Стало известно, какое российское оружие может уничтожить F-16 в небе над Украиной
#ракеты
#истребители
#всу
#вс рф
#ракета
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командир «Ахмата» рассказал об уничтоженной технике боевиков ВСУ под Курском
Апты Алаудинов: в Мартыновке за сутки ликвидировали 14 единиц бронетехники ВСУ
11 августа 2024, 15:53

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В Мартыновке под Курском боевики ВСУ за сутки потеряли 14 единиц бронетехники, доложил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
«Противник старается вытащить как можно больше подбитых машин на свою территорию для последующего восстановления», — говорится в публикации.

Генерал-майор добавил, что противник испытывает технический дефицит, поэтому делает акцент на эвакуации техники.

Ранее высокопоставленный украинский чиновник заявил изданию Agence France-Presse, что боевики ВСУ напали на Курскую область с целью растянуть российские силы, а также дестабилизировать ситуацию в РФ.

Украинские неонацисты напали на российские территории 6 августа. Бои продолжаются.

Читайте также:

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ
11 августа 2024, 15:22

Фото: РИА Новости/ Кирилл Зыков

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с Минобороны России увеличилось после атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам телеведущего, крайне важно, что после событий в Курской области поток возрос. Соловьев добавил, что число добровольцев увеличилось, так как это «не только вопрос материального вознаграждения, но в первую очередь отношение к родине».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что добровольцев, желающих отправиться на специальную военную операцию, так много, что в республике не успевают их обучать. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Читайте также:

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области
#операции
#режим
#всу
#минобороны
#украина
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине назвали цель нападения ВСУ на Курскую область
Чиновник Украины: ВСУ напали на Курскую область с целью растянуть ВС РФ
11 августа 2024, 15:21

Фото: istockphoto/reflection_art

Боевики ВСУ напали на приграничье под Курском для растягивания российских сил, сообщает Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на украинского высокопоставленного чиновника. По его словам, в атаке задействованы тысячи неонацистов. В Минобороны России данные официально не подтверждались.
«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России», — сказал собеседник AFP.

Он добавил, что текущая ситуация в Курской области подняла дух украинских радикалов. Чиновник Украины пообещал блюсти международное право в ходе событий. Ожесточенные бои в приграничье под Курском начались 6 августа и продолжаются до сих пор.

Читайте также:

Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Известно, чем кончится для ВСУ их нападение под Курском
Аналитик Меркурис: нападение ВСУ под Курском стало провалом для них
11 августа 2024, 15:05

Фото: Министерство обороны РФ

Нападение со стороны боевиков ВСУ на Курскую область стало провалом для них же, рассказал у себя на канале в YouTube аналитик из Британии Александр Меркурис. Он отметил, что подобные действия Киева не изменят положение вещей.
«Я совершенно не вижу, как неудачное контрнаступление на Курск позволит украинцам вернуть инициативу, напротив, <…> вся информация показывает, что русские продолжают продвигаться по всей линии фронта», — сказал эксперт.

Он добавил, что на провал украинских неонацистов указывают все признаки, тем более, что киевский режим, по мнению Меркуриса, не преследует конкретную цель.

«Она (Украина) также проводит атаки беспилотников на российские города, включая Москву, которые, кстати, фактически прекратились в течение некоторого времени», — заключил аналитик.

Ранее представители пророссийского подполья сообщали, что ВС РФ атаковали военные объекты украинских националистов в Полтавской области.

Читайте также:

В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подпольщики сообщили об атаках по военным объектам ВСУ под Полтавой
Подполье: бойцы ВС РФ ударили по военным объектам ВСУ в Кременчуге под Полтавой
11 августа 2024, 15:04

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская армия нанесла удары по военным объектам боевиков ВСУ в Кременчуге под Полтавой. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель пророссийских подпольщиков Сергей Лебедев.
«Город Кременчуг Полтавской области получил два удара ночью 11 августа по военным объектам. В 00.35 (совпадает с мск) 11 августа в городе Кременчуг раздался взрыв. Звук шел от ж/д станции «Кагалымская». Рядом со станцией есть бывшая военная часть, с разветвленной сетью туннелей. И немного дальше взлетная полоса аэродрома «Большая Кохновка», летное училище с казармами и тренажером, где обучают пилотировать вертолеты», — говорится в публикации.

Лебедев также уточнил, что в указанных тоннелях противник производит беспилотники, которые потом запускает со взлетно-посадочной полосы. В указанный район направлены экстренные службы, резюмировал подпольщик. Ранее сообщалось об ударе ВС РФ по колонне ВСУ в Сумах.

Читайте также:

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

В МИД РФ осудили удары со стороны боевиков ВСУ по регионам России

Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны сообщило о пресечении попыток прорыва ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска пресекли попытки прорыва ВСУ вглубь РФ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что попытки были пресечены в районе населенных пунктов Толпино, Журавли, Общий Колодезь Курской области. В российском ведомстве добавили, что также были ликвидированы 4 бронетранспортера, в том числе три БТР Stryker американского производства, 7 боевых бронированных машин и 2 автомобиля.

Ранее сообщалось, что барражирующий боеприпас «Ланцет» ВС России уничтожил украинский танк Т-80 в приграничном районе Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой

Военкор раскрыл тактику украинских ДРГ в Курской области

Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области
#боеприпас
#танк
#вс рф
#спецоперация
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Нас добивали»: Жительница Курской области спасла племянника от огня ВСУ, закрыв собой
Жительница Курской области рассказала, как закрыла собой племянника от огня ВСУ
11 августа 2024, 14:02

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Жительница Курской области Наталья рассказала, что во время эвакуации из опасной зоны она встретила украинскую колонну, боевики ВСУ стреляли по всем, в том числе из танка по гражданским автомобилям. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Женщина поделилась, что смогла спасти племянника, закрыв его собой. По словам Натальи, ее муж погиб.

Уточняется, что близкие женщины уезжали на двух машинах: в первой находились ее супруг и брат, во второй — она, невестка и племянник. В пути они наткнулись на украинских боевиков.

По первой машине ВСУ выстрелили из танка, авто Натальи вылетело в кювет. После чего украинские националисты открыли огонь по ним, Наталья успела закрыть племянника и получила ранение в плечо.

Читайте также:

Украине посоветовали «не обманываться» из-за атаки ВСУ на Курскую область

Спецназ Росгвардии ударил дронами по танку и броневикам ВСУ в Курской области

Пленные солдаты ВСУ рассказали о главной цели прорыва в Курской области
#женщина
#авто
#солдаты
#всу
#ранение
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф