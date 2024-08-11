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Спецназ «Ахмат» приступил к уничтожению техники ВСУ в Курской области. Об этом сообщил боец подразделения с позывным Псих, передает РИА Новости.
По словам военнослужащего, в данный момент целей достаточно много. Он добавил, что Курская область будет освобождена.
Уточняется, что для поражения украинской техники бойцы «Ахмата» используют беспилотники. В их числе — новые дроны «Борз», которые были получены для выполнения этих задач.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Уточняется, что для поражения украинской техники бойцы «Ахмата» используют беспилотники. В их числе — новые дроны «Борз», которые были получены для выполнения этих задач.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности принять беженцев из Курской области, если это будет необходимо. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, утром 6 августа украинские боевики попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. На данный момент в Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.
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Екатерина Коршунова