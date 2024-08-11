Новая попытка прорыва ВСУ в Курской области: заявление «Вагнера» и козырь Белоусова

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В Минобороны РФ сообщили об очередной попытке ВСУ прорвать российскую границу. Атаки противника были отбиты. По данным оборонного ведомства, ВС РФ перешли в наступление, вынуждая ВСУ отойти. Действительно ли обстановка в приграничье оборачивается в пользу российских сил и что говорят о ситуации в Курской области военные корреспонденты расскажет редакция «Радио 1».
Новая попытка наступления ВСУ
По информации оборонного ведомства, ВСУ попытались продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский Курской области. Отразить наступление противника удалось благодаря силам авиации. На этом направлении украинская группировка лишилась двух танков, двух автомобилей с боеприпасами, а также бронемашины и орудий полевой артиллерии.
Кроме того, ВС РФ предотвратили прорыв границы в районах населенных пунктов Толпино, Журавли и Общий Колодезь.
Назван «третий участник» нападения ВСУ на Курскую область
Потери ВСУ в Курской области
За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области превысили 230 бойцов. Уничтожено более 38 единиц техники. Среди поврежденного вооружения противника: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», несколько пусковых установок, радиолокационная станция ЗРК Patriot, несколько гусеничных боевых машин пехоты БМП-1 и Marder, бронетранспортеры Stryker и М113.
Эвакуация в Курской области
За прошедшие сутки из приграничных районов Курской области были эвакуированы более восьми тысяч человек. Около шести тысяч человек находятся в пунктах временного размещения. Прежде эту информацию подтвердил заместитель директора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.
Вывезенные из опасной зоны граждане размещаются не только в Курске, но и других регионах. Глава Чечни Рамзан Кадыров также выступил с заявлением о том, что республика готова оказать содействие в размещении курян.
Заявления военкоров
По информации телеграм-канала «Рыбарь», на Курском направлении сохраняется напряженная обстановка. Авторы портала сообщают, что с прошлых суток ситуация в приграничье существенно не изменилась. В Суджанском районе российские войска продолжают уверенно контролировать восточную часть административного центра, при этом западная окраина Суджи по-прежнему в «серой зоне». Присутствие ВСУ также якобы зафиксировано в Плехово, в окрестностях села Борки и деревне Спальное.
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Заявление генералов
Оценил обстановку в Курском приграничье командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. В беседе с военным корреспондентом Семеном Пеговым он заявил, что операция в Курской области курируется западными спецслужбами. Он отметил, что его подразделение прибыло для оказания содействия батальонам ВС РФ.
Алаудинов призвал не вдаваться в панику и заверил, что «Ахмат» уже приступил к выполнению задач.
Заявление «Вагнеров» по ситуации в Курске
В телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» опубликовано заявление командиров кампании по ситуации в Курской области. Бойцы сообщили, что главной целью ЧВК является защита россиян, поэтому они готовы приступить к выполнению задач в регионе. По некоторым данным, «Вагнер» уже находится в Курской области, однако подтверждения от Минобороны нет.
Пользователи Сети назвали «Вагнеровцев» «козырем» главы МО РФ Андрея Белоусова и выразили уверенность в том, что бойцы смогут встать на защиту границы и оказать необходимую помощь в уничтожении украинских захватчиков.
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Анастасия Хохлова