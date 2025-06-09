Известны подробности эвакуации с аттракциона в парке «Остров мечты»

Спасатели освободили посетителей застревшего аттракциона в «Острове мечты»
Фото: iStock/ fordeno

Посетители московского парка развлечений «Остров мечты» благополучно покинули аттракцион «Воздушный поезд», остановившийся из-за технической неисправности. Об этом сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе парка.



Специалисты прибыли незамедлительно и устранили неполадки, обеспечив безопасность пассажиров, среди которых оказались дети. Всего помощь потребовалась семнадцати отдыхающим.

Инцидент произошел днем 9 июня. Парк уточнил, что происшествие никак не повлияло на дальнейшую эксплуатацию аттракциона. ​

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 1