Появилось видео перестрелки у ночного клуба
Две компании мужчин устроили перестрелку возле ночного клуба в Донецке, сообщил Телеграм-канал «Mash на Донбассе».
На кадрах можно увидеть толпу на парковке, на фоне слышны выстрелы. Несколько участников потасовки лежат на асфальте, вероятно, из-за ранений. Затем иные участники перестрелки перенесли их в автомобили.
Отмечалось, что никто так и не понял, из-за чего начался конфликт. Сначала мужчины просто дрались, а потом кто-то из них достал оружие. По предположениям, пострадали трое человек, однако медиков они не дождались.
Всех участников потасовки ищут правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Воскресенске мать задушила свою пятилетнюю дочь поясом от халата, а затем утопила ее в ванной. Данные о мотиве преступления не раскрываются.
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