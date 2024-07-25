Известны подробности об увлечениях Серебрякова, взорвавшего автомобиль в Москве

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Обвиняемый во взрыве машины бойца спецоперации Евгений Серебряков давно интересовался украинской историей. Об этом журналистам RT рассказал его старший брат Алексей.
«После известных событий 2014 года мы с братом эти вопросы не обсуждали: это приводило к ссорам. СВО он, скажу так, не поддержал», — прокомментировал родственник обвиняемого.
Он добавил, что общение в последние годы проходило в основном на встречах в кругу семьи. В частности, по словам Алексея, они беседовали позавчера об экономической повестке. Евгений, отметил Алексей, жил в столице скромно, хотя и хорошо зарабатывал.
Собеседник RT переживает, как все произошедшее скажется на родителях. В минувшую среду, 24 июля, в Москве произошел взрыв автомобиля, принадлежавшего офицеру Генштаба Андрею Торгашову. В результате пострадал сам Торгашов и его жена.
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Никита Кротов