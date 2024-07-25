TRT Haber: Подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать в Грецию

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Гражданин России Евгений Серебряков, которого подозревают в устройстве подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве, собирался бежать в Грецию. Его задержали в турецком городе Бодрум.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Предполагается, что террорист прибыл в Бодрум, расположенный на северной оконечности залива Кемре в Эгейском море, чтобы приобрести здесь лодку и затем на ней перебраться в Грецию. Планам помешала оперативность турецких спецслужб.
Взрыв иномарки прозвучал на автопарковке на севере Москвы ранним утром 24 июля. В салоне автомобиля Toyota Land Cruiser находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а женщина получила рваные раны лица. Преступник успел сбежать в Турцию, где был задержан. Решается вопрос о его экстрадиции.
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Александр Бойцов