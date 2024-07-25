Появились новые подробности о личности обвиняемого в подрыве машины в Москве

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Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников в школе. Об этом пишет РИА Новости.
В среду утром на севере Москвы прогремел взрыв. На парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились женщина и мужчина. Последнему оторвало стопы. В этот же день в Бодруме был задержан фигурант дела. Расследованием дела занимается столичный главк Следственного комитета.
Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
Ранее брат задержанного в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал об общении с ним. По его словам, он крайне мало общался с братом, поскольку у него семья и дети.
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«Поздравляем Серебрякова Евгения, ученика 11 «В» класса МБОУ Лицея. Решением областного комитета по назначению персональных стипендий Волгоградской области от 9 сентября 2011 года ему присуждена стипендия губернатора Волгоградской области», — указано на сайте школы.
Помимо этого, Серебряков был призером различных конкурсов по истории.
Ранее брат задержанного в турецком Бодруме подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве рассказал об общении с ним. По его словам, он крайне мало общался с братом, поскольку у него семья и дети.
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Дарья Осипова