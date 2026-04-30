Известный американский певец зарезал и расчленил 14-летнюю девочку
Популярного в США исполнителя D4vd (настоящее имя — Дэвид Берк), чьи треки набрали миллиарды прослушиваний, обвиняют в жестоком убийстве 14‑летней Селесты Ривас Эрнандес. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Мотивом преступления, как утверждается, стала угроза со стороны девочки. По предварительной информации, она собиралась обвинить музыканта в педофилии.
Трагедия раскрылась после того, как полиция отреагировала на сообщение о неприятном запахе, исходившем от автомобиля Tesla, принадлежавшего артисту. Машина несколько дней находилась на стоянке для эвакуированного транспорта в Голливуде. При обыске в багажнике обнаружили сумку с телом погибшей.
Согласно материалам дела, девочка собиралась обвинить артиста в педофилии, так как ранее между ними была интимная связь. Исполнитель, опасаясь за свою музыкальную карьеру, нанес ей множественные ножевые ранения. При этом преступник находился рядом с жертвой, пока та истекала кровью.
