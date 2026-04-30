Работавший Санта-Клаусом американец оказался педофилом с многолетним стажем
Мужчину, который более десяти лет выступал в роли Санта‑Клауса на рождественских парадах и городских праздниках в американском штате Флорида, арестовали по подозрению в совращении детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную полицию.
Задержанного по имени Томас Аллен Хикс хорошо знали в округе Полк, Центральной Флориде и Лейкленде как наемного Санта‑Клауса. По словам шерифа, он вошел в число 19 человек, арестованных в рамках расследования дел о педофилии.
Следствие считает, что Хикс планировал встретиться с 13‑летней девочкой с целью совершения преступления сексуального характера. Мужчине предъявили обвинения по нескольким пунктам, сейчас он ожидает суда.
Читайте также: